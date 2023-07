Stand: 04.07.2023 19:34 Uhr Hansa Rostock begrüßt Europa-League-Sieger Sevilla

Zweitligist FC Hansa Rostock wird sein letztes Testspiel vor der neuen Spielzeit gegen den spanischen Club FC Sevilla austragen. Das Duell gegen den Champions-League-Teilnehmer wird am 22. Juli um 15 Uhr im Ostseestadion stattfinden, wie die Rostocker am Dienstag mitteilten. Die Spanier hatten in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal die Europa League gewonnen. Rostock hatte die vergangene Saison auf dem 13. Tabellenplatz beendet.

