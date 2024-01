Stand: 04.01.2024 08:12 Uhr Hansa Rostock: Mannschaft reist ins Trainingslager

Für Hansa Rostock beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Türkei. Der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist reist heute ins Trainingslager nach Belek. Im knapp einwöchigen Trainingslager sind zwei Testspiele fest vereinbart - gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und Hansa trifft auf den österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Der Rückrundenstart ist dann am 20. Januar beim 1. FC Nürnberg. In die Türkei will Trainer Mersad Selembegovic maximal 26 von den insgesamt 31 Profis mitnehmen. Über Neuzugänge werde beim FC Hansa außerdem aktuell nicht diskutiert. Ein neuer Spieler werde nur geholt, wenn klar ist, dass er sofort helfen könne, so Selembegovic.

