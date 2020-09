Stand: 14.09.2020 17:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hansa Rostock: Hygienekonzept funktioniert weitgehend

Das Hygienekonzept des FC Hansa Rostock hat weitgehend funktioniert. 7.500 Fans haben am Sonntag das Pokalspiel gegen Stuttgart im Ostseestadion verfolgt, so viele wie bislang in keiner anderen Arena in Deutschland nach Beginn der Corona-Pandemie.

Hansa-Vorstand zieht positives Fazit zum Hygienekonzept

Voraussetzung war ein umfangreiches Konzept, um alle Beteiligten bestmöglich zu schützen. Die Zuschauer mussten nach Betreten des Stadion-Geländes einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der erst am Sitzplatz abgenommen werden durfte. Auf den Tribünen waren die Plätze so konzipiert, dass ausreichend Abstand zwischen den Zuschauern gegeben war, nur ein Drittel der Plätze war freigegeben. Der Hansa-Vorstand zog ein positives Fazit.

Abstandsregeln auf Südtribüne nicht immer eingehalten

Auf der Südtribüne wurde der Abstand nicht immer eingehalten. Dort standen viele Fans relativ dicht zusammen. Für das Rostocker Gesundheitsamt besteht aktuell aber noch kein Handlungsbedarf. Der FC Hansa Rostock werde aber aufgefordert, bei künftigen Heimspielen für mehr Abstand zu sorgen, sagte die zuständige Abteilungsleiterin Dr. Kerstin Neuber zu NDR 1 Radio MV. Sollte es zu keiner Verbesserung kommen, schließt Sportministerin Stefanie Drese (SPD) nicht aus, dass das Kontingent auf der Südtribüne reduziert wird.

Kritik aus Baden-Württemberg

Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat die Zuschauersituation beim Pokalspiel in Rostock kritisiert. "Die Fotos von Fans, Schulter an Schulter und ohne Abstand und ohne Maske, lösen in mir ein ziemliches Unbehagen aus", sagte die 55-Jährige mehreren Tageszeitungen. "Was wir uns definitiv nicht leisten können, ist, dass ein Fußballspiel zu einem Superspreader-Event wird und in Folge dessen Schulen geschlossen werden müssen", warnte Eisenmann.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.09.2020 | 15:00 Uhr