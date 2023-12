Haftbefehl gegen mutmaßlichen Tankstellenräuber erlassen Stand: 15.12.2023 14:34 Uhr Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen in der weiteren Umgebung von Rostock ist am Freitag Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen worden. Die Polizei hatte den 28-Jährigen zuvor in Ribnitz-Damgarten festgenommen.

Gegen den Verdächtigen im Fall einer Reihe von Tankstellenüberfällen in Mecklenburg-Vorpommern hat das Amtsgericht in Rostock inzwischen einen Haftbefehl erlassen. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen. Das teilte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock, Manuela Merkel, am Freitag auf Anfrage mit. Der 28-Jährige wurde direkt im Anschluss in die Untersuchungshaft überstellt.

Auf frischer Tat ertappt

Am späten Mittwochabend war der Verdächtige der Polizei ins Netz gegangen. Der Mann aus Rostock steht im Verdacht, Tankstellen in Gnoien, Bad Doberan, Kröpelin (alle Landkreis Rostock), Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg), Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) überfallen und ausgeraubt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwoch gegen 21 Uhr wollte der Rostocker erneut eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten überfallen. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) konnten ihn jedoch auf frischer Tat festnehmen. Nach Angaben der Ermittler hätten intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen die Beamten auf die Spur des Deutschen geführt.

Tatverdächtiger hatte offenbar Komplizin

Außerdem wurde eine 26-jährige Frau festgenommen. Sie könnte die Komplizin des Tatverdächtigen gewesen sein. Bei seinen Überfällen soll er die Angestellten mit einer Pistole bedroht und Geld und Zigaretten erbeutet haben. Dabei war er auch maskiert. Verletzt wurde bei den Überfällen niemand. Inwieweit die 26-Jährige an den Taten beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Lob von Innenminister Pegel

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) lobte den Ermittlungserfolg der Polizei. "Ich danke dem versierten und zum schnellen Erfolg führenden Handeln der Ermittlerinnen und Ermittlern in diesem Fall." Dies sei ein tolles Beispiel für die hervorragende Arbeit, die durch die Landespolizei auch in schwierigen und vielschichtigen Sachverhalten geleistet wird. Vor allem bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tankstellen in MV, sorge dieser Ermittlungserfolg für Aufatmen, so Pegel.

