Stand: 04.01.2019 06:09 Uhr

Häftling in JVA Bützow tot aufgefunden

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow (Landkreis Rostock) ist am Donnerstag ein Gefangener vom Aufsichtspersonal tot in seiner Zelle entdeckt worden. Das bestätigten Polizei und die Gewerkschaft der Justizvollzugsbediensteten. Der 36-jährige Häftling soll nach dem Mittagessen vom Aufsichtspersonal ohne Lebenszeichen in seiner Zelle aufgefunden worden sein.

Mit-Häftlinge berichten von Drogenkonsum

Danach sei er sofort in ein Krankenhaus gekommen. Die Ärzte hätten aber nur noch den Tod des Mannes festgestellt. Wie auch andere Häftlinge berichteten, soll sich der Mann die Modedroge "Spice" besorgt und in seiner Zelle konsumiert haben. "Spice" ist eine synthetische Droge, die auch als "Kräutermischung" kursiert. Da die Inhaltsstoffe meist unbekannt sind, gilt sie in der Szene als besonders gefährlich.

Obduktion angeordnet

Der verstorbene Häftling verbüßte seit 2009 eine Haftstrafe wegen Raubes und Körperverletzung. Inzwischen wurde eine Obduktion angeordnet. Bereits Ende 2017 war ein 29-jähriger Gefangener in der gleichen Haftanstalt wegen Drogenmissbrauchs ums Leben gekommen. Die Haftanstalt war jüngst in die Kritik geraten. Nach Ansicht der Gewerkschaft gibt es zu wenig Aufsichtspersonal in Bützow.

