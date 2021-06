Gutachten: Böden rund um Alt Tellin bedenkenlos nutzbar Stand: 30.06.2021 19:10 Uhr Nach dem Großbrand in der Ferkelaufzuchtanlage in Alt Tellin bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) gibt das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern Entwarnung für die Ackerböden rund um die abgebrannten Ställe. Laut einem Gutachten sind die Böden bedenkenlos nutzbar.

Es seien in den Bodenproben der umliegenden Äcker keine Schadstoffeinträge festgestellt worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Lediglich auf einer Teilfläche, über die die große Rauchwolke hinweg gezogen war - wurden demnach giftige Stoffe in einer grenzwertigen Konzentration gefunden. Mittlerweile seien diese Werte aber wieder in einen unbedenklich Bereich gefallen, heißt es.

Pflanzen rund um Brandstelle gering belastet

Die Pflanzen rund um die Brandstelle in Alt Tellin seien nur gering belastet, auch eine Grundwassergefährdung sei auszuschließen, so das Gutachten weiter. Der Boden in umittelbarer Nähe der abgebrannten Stallungen wird erst nach dem Gebäudeabriss und der Abfallentsorgung untersucht. Am 30. März waren weite Teile des Ferkelaufzuchtbetriebes in Alt Tellin abgebrannt. Dabei wurden mehr als 50.000 Schweine getötet. Die Brandursache ist noch unklar.

