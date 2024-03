Stand: 16.03.2024 07:47 Uhr Güstrow: Zwei Jugendliche nach Ruhestörung im Polizeigewahrsam

Zwei Jugendliche sind in Güstrow am Freitagabend kurz vor Mitternacht im Polizeigewahrsam gelandet. Sie hatten nach Angaben der Polizei zusammen mit acht Gleichaltrigen auf einer Straße im Norden der Stadt so laut Musik abgespielt und mit Flaschen umhergeworfen, dass Anwohner sich gestört fühlten. Als die Beamten ihre Musikbox sicherstellen wollten, sollen die beiden aggressiv geworden sein und verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Der Abend endete für sie mit Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung.

