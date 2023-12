Stand: 23.12.2023 16:58 Uhr Güstrow: Schornstein des Schlosses löst Einsatz von Feuerwehr aus

Qualm über dem Dach des Güstrower Schlosses hatte am Sonnabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung gemeldet, so dass die Freiwilligen Feuerwehren aus Güstrow, Karow, Lüssow und Bützow zum Einsatzort eilten. In Zusammenarbeit mit Polizeibeamten aus Güstrow wurde das Objekt auf einen möglichen Brand geprüft. Nach einiger Zeit konnte Entwarnung gegeben werden und die Rauchentwicklung auf einen ordnungsgemäß betriebenen Schornstein zurückgeführt werden. Die Feuerwehren waren insgesamt mit zwölf Einsatzfahrzeugen vor Ort.

