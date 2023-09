Stand: 12.09.2023 12:10 Uhr Güstrow: Mit über drei Promille ohne Licht auf dem Rad unterwegs

In Güstrow haben Polizisten in der Nacht auf Dienstag einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er sei ohne die notwendige Beleuchtung unterwegs gewesen, so die Polizei. Während der Verkehrskontrolle hätten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch wahrgenommen. Zudem habe der 43-jährige Deutsche sehr stark geschwankt. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 3,02 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.

