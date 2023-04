Güstrow: Illegale Mülldeponie fast vollständig geräumt Stand: 25.04.2023 05:06 Uhr In Güstrow ist die riesige illegale Mülldeponie fast vollständig geräumt. Die Arbeiten dauerten deutlich länger als geplant. Etwas mehr als vier Millionen Euro waren für die Entsorgung veranschlagt.

Am Stadtrand von Güstrow hatten über Jahrzehnte mehrere Beschuldigte illegal Müll entsorgt - im großen Stil. So lagerten dort im Frühling 2021 etwa 20.000 Kubikmeter Abfall, der überwiegend als gefährlich eingestuft wurde. Das etwa sechs Hektar große Gelände eines ehemaligen Getreidespeichers war meterhoch mit verschiedendsten Abfällen bedeckt: Verpackungsmüll, Gummi, Chemikalien - insgesamt tausende Tonnen.

Staatsanwaltschaft ermittelt seit Jahren

Bei der Räumung des Mülls durch das Land Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um eine "Ersatzvornahme". Das heißt, das Land geht in Vorkasse und holt sich das Geld später von den Verursachern zurück. Ob das gelingt, ist offen. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt schon seit Jahren. Wie teuer die Entsorgung des Mülls insgesamt gewesen ist, ist noch unklar. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) ist am Nachmittag in Güstrow und wird nähere Informationen bekannt geben.

