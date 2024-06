Stand: 17.06.2024 10:08 Uhr Güstrow: Experten beraten über Alleenschutz in MV

Am Montag treffen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Naturschutz zum Symposium der Straßenbauverwaltung, um darüber zu beraten, wie der Baumbestand in Alleen gesichert und ausgebaut werden kann. Mecklenburg-Vorpommern gilt europaweit als federführend im Alleenschutz. Hier stehen an über 5.300 Kilometern Bundes- und Landesstraßen rund 250.000 Bäume, mehr als die Hälfte wurde in den vergangenen Jahren neu gepflanzt. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern "die Herzkammer der Alleenentwicklung in Europa", so ein Sprecher der zuständigen Straßenbauverwaltung.

