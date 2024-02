Stand: 19.02.2024 09:47 Uhr Güstrow: 50.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

In Güstrow ist am Sonntagabend ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Laut Polizei drang schon dichter Rauch aus den Räumen, als Rettungskräfte eintrafen. Diese holten einen 38-jährigen, querschnittsgelähmten Mann aus einer der anderen Wohnungen. Die übrigen Bewohner hatten das Gebäude schon verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers zwar verhindern, die Flammen verursachten dennoch Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro und machten die betroffene Wohnung bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

