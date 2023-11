Großeinsatz in Stolpe: Traktor in Lagerhalle ausgebrannt Stand: 30.11.2023 15:53 Uhr Bei einem Feuer in einem Agrarbetrieb in Stolpe bei Parchim ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In Stolpe bei Parchim (Landkreis Ludwigskust-Parchim) hat es am Donnerstagvormittag in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs gebrannt. Die Feuerwehr war mit etlichen Einsatzwagen vor Ort und und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Auf dem Gelände des Betriebes in der Schulstraße befinden sich mehrere Hallen und Ställe. In einer dieser Hallen waren Traktoren und Maschinenteile abgestellt. Einer dieser Traktoren fing demnach aus bisher unbekannten Gründen an zu brennen, so Johann Hecht von der Feuerwehr Stolpe.

Weder Menschen und Tiere in Gefahr

Rund 90 Feuerwehrleute von 13 Wehren konnten das Feuer in der Maschinenhalle schnell unter Kontrolle bringen, so dass keine weiteren in der Halle stehenden Fahrzeuge in Brand gerieten. Weder Menschen noch Tiere waren laut Aussage der Polizei in Gefahr. Aktuell werden die Einsatzkräfte reduziert, das brennende Fahrzeug wurde eingeschäumt, die Nachlöscharbeiten laufen und eine Brandwache wurde bereitgestellt. Nach ersten Erkentnissen hatte ein technischer Defekt den Brand in der Halle am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ausgelöst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro.

