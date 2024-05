Stand: 10.05.2024 17:04 Uhr Großbrand in Techentin war Brandstiftung

Das Feuer, das am Mittwoch in Techentin bei Ludwigslust ausgebrochen ist, wurde offenbar gelegt. Nach dem Bericht des Sachverständigen geht die Staatsanwaltschaft Schwerin von Brandstiftung aus. Ein 17-Jähriger ist nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft ins Visier der Ermittler geraten. Allerdings stünden diese Ermittlungen noch ganz am Anfang. Bei dem Feuer stand der Dachstuhl des Mehrfamilien-Hauses in Flammen. Die 13 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Schaden wird auf 800.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.05.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim