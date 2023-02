Stand: 08.02.2023 05:58 Uhr Groß Strömkendorf: Abriss von Flüchtlingsunterkunft gestartet

Knapp vier Monate nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar wird das Gebäude jetzt abgerissen. Am 19. Oktober hatte es in der Unterkunft gebrannt. Zu dem Zeitpunkt hatten Menschen aus der Ukraine in dem Gebäude gelebt. Kurz darauf wurde ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um ein Mitglied der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr aus Nordwestmecklenburg. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwerin in dem Fall laufen noch.

