Stand: 27.11.2023 11:27 Uhr Groß Flotow: Pestizide im Wert von 150.000 Euro gestohlen

Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Groß Flotow bei Penzlin eingebrochen und haben Pflanzenschutzmittel im Wert von rund 150.000 Euro gestohlen. Die Tat habe sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche ereignet, wie die Polizei heute mitteilte. Aufgrund der großen Menge müssen aufwendige Transport- und Verladearbeiten stattgefunden haben, heißt es. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei melden.

