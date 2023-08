Erste Container für Flüchtlingsunterkunft in Upahl angeliefert Stand: 16.08.2023 13:33 Uhr In Upahl (Nordwestmecklenburg) wurden am Mittwochvormittag die ersten Container für die dort geplante Flüchtlingsunterkunft angeliefert. Gegen das Vorhaben gibt es seit Anfang vergangenen Jahres Proteste.

Anstatt der ursprünglich geplanten 400 sollen nun maximal 250 Plätze für Geflüchtete in der Upahler Containerunterkunft entstehen. Die ersten der voraussichtlich über 100 Container wurden am Mittwoch angeliefert. Sie sind zwei mal sechs Meter groß und für je zwei Menschen gedacht.

Erste Bewohner frühestens im September

Die Container müssen aber alle erst noch eingerichtet und unter anderem an Wasser und Abwasser angeschlossen werden. Bis die ersten Flüchtlinge hier einziehen wird es wohl bis Mitte oder Ende September dauern. Die Gemeinde Upahl will die Flüchtlingsunterkunft noch immer verhindern und über das Verwaltungsgericht Schwerin einen Baustopp erzwingen. Eine Entscheidung des Gerichts dazu steht noch aus, kann aber kurzfristig kommen.

Seit langem umstrittenes Projekt

Gegen das Vorhaben in Upahl, einem 500-Einwohner-Dorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, gibt es seit Anfang vergangenen Jahres Proteste. Anfang dieses Jahres hatte die Upahler Gemeindevertretung beim Verwaltungsgericht in Schwerin Klage gegen den Bau einer Unterkunft für 400 Geflüchtete eingereicht, weil sie nicht in die Planungen einbezogen worden war und keine Baugenehmigung vorgelegen habe. Das Gericht hat dann Anfang März entscheiden, dass die Bauarbeiten sofort eingestellt werden müssen. Nachdem im Juli dann aber die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises die Baugenehmigung für eine zeitweise Errichtung für 250 Menschen erteilt hatte, konnten die Arbeiten nach mehr als vier Monaten Baustopp wieder aufgenommen werden.

