Stand: 12.05.2024 11:51 Uhr Grevesmühlen: Brand auf Gelände von Recyclinghof

In Neu Degtow bei Grevesmühlen ist am Sonntagvormittag auf einem Recyclinghof ein Feuer ausgebrochen. Laut Leitstelle war ein größerer Haufen mit Recycling-Stoffen in Brand geraten, warum ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr aus Grevesmühlen deckte den brennenden Müll mit Schaum ab, um die Flammen zu ersticken. Weitere Bereiche des Recyclinghofs konnten demnach gesichert werden. Anwohner wurden am Vormittag gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Mittag aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg