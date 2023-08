Stand: 14.08.2023 11:56 Uhr Grenze zu Polen: Schleuserin und 17 Migranten gefasst

Die Bundespolizei hat an der Grenze zu Polen am Wochenende eine mutmaßliche Schleuserin und 17 Migranten gefasst. Die Migranten - darunter vier Kinder - kamen in vier verschiedenen Gruppen nach Vorpommern. Sie nutzten dabei die Routen Russland-Belarus-Polen sowie Lettland-Polen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Pasewalk. Bei der verdächtigen Schleuserin handele es sich um eine 39-jährige Autofahrerin aus der Ukraine, die fünf Menschen aus Afghanistan und dem Iran im Wagen hatte. Sie wurde festgenommen und ihr Auto beschlagnahmt. Im ersten Halbjahr 2023 gab es bislang 748 Fälle von unerlaubter Einreise nach in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind knapp 50 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022.

