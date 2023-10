Stand: 06.10.2023 16:00 Uhr Grenze zu Polen: Landespolizei verstärkt Kontrollen

An der Grenze zu Polen wird sich jetzt auch die Landespolizei verstärkt an Kontrollen beteiligten. Das kündigte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag an. Hintergrund sind die im September stark gestiegenen Fälle von irregulären Einreisen aus Polen. Laut Pegel würden Beamte der Polizeiinspektion Anklam jetzt öfter in der Grenzregion Streife fahren und Kontrollposten aufbauen und so ihre Kollegen bei der Bundespolizei unterstützen. Ziel sei es dabei, Schleuser zu fassen.

