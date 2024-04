Stand: 06.04.2024 17:03 Uhr Greifswalder FC verliert gegen 2. Mannschaft von Hansa Rostock

In der Fußball-Regionalliga hat Spitzenreiter Greifswalder FC am Sonnabend eine Heimniederlage im Landesderby kassiert. Gegen Hansa Rostock 2 unterlagen die Greifswalder mit 1:3 (0:3). Es war erst die zweite Saison-Niederlage für den GFC. Die Hansa-Reserve trat mit vier Spielern, die in dieser Spielzeit auch schon in der 2. Bundesliga zum Einsatz gekommen sind. In der Tabelle ist Greifswald weiter Erster, punktgleich mit Verfolger BFC Dynamo. Energie Cottbus hat als Dritter einen Zähler weniger. Hansa II verbesserte sich auf Rang 17.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.04.2024 | 16:00 Uhr