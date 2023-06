Stand: 04.06.2023 09:14 Uhr Greifswald: Forscher beobachten erste Vogelgrippe-Impfung

Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-Instituts auf Riems verfolgen eigenen Angaben nach mit großem Interesse die erste Impfung freilebender Wildvögel gegen die Vogelgrippe. Der Versuch werde in den USA durchgeführt, um die vom Aussterben bedrohten Kalifornischen Kondore zu retten. Mehr als ein Dutzend der insgesamt 600 frei lebenden Kondore sind US-Behörden zufolge schon an der derzeit grassierenden Vogelgrippe gestorben. Der Impfstoff soll zunächst an Rabengeiern getestet werden. Dem Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza - also die Vogelgrippe - am Friedrich-Loeffler-Institut, Timm Harder, sagte, es habe ähnliche Impfungen schon in Zoos und Tierparks unter anderem in Deutschland und auch in Geflügelhaltungen in vielen Ländern außerhalb Europas und Nordamerikas, etwa in China, gegeben. Bei Wildvögeln wäre es aber das erste Mal.

