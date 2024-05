Stand: 12.05.2024 09:53 Uhr Greifswald: Festival Nordischer Klang zu Ende gegangen

Mit einem Konzertabend ist am Samstagabend in Greifswald der 33. Nordische Klang zu Ende gegangen. Schwerpunktland des Festivals war in diesem Jahr Estland. Mehr als 8.000 Gäste hätten die insgesamt 40 Veranstaltungen besucht, hieß es vom Festival-Team. Fast noch nie vorher seien so viele Veranstaltungen ausverkauft gewesen. In der kommenden Woche gibt es in Greifswald noch Vorträge und Filme über nordeuropäische Themen. Im kommenden Jahr ist dann Island Schwerpunktland des Festivals. Der NDR unterstützt den Nordischen Klang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald