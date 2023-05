Stand: 21.05.2023 18:53 Uhr Greifswald: Diebe stehlen zweimal Motorroller

Zwei hartnäckige Diebe haben am Wochenende in Greifswald gleich zweimal denselben Motorroller geklaut. Als Polizisten am Sonnabend einen Rollerfahrer kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Kurz darauf fanden die Beamten das Fahrzeug - aber ohne Fahrer. Der tauchte kurz darauf auf. Der 18-jährige Deutsche hatte keinen Führerschein und der Roller war in der Nacht gestohlen worden. Schon am nächsten Morgen musste die Besitzerin den Roller erneut als gestohlen melden. Polizisten konnten den Roller am Sonntagnachmittag stoppen - der Fahrer war nun ein anderer 18-jähriger Deutscher, ebenfalls ohne Führerschein. Auf dem Sozius dabei: der mutmaßliche Dieb vom ersten Mal. Gegen beide wird jetzt ermittelt.

