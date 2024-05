Stand: 25.05.2024 09:03 Uhr Greifswald: Bootsführungen und Ausfahrten auf Ehrenamtsmesse

Rund 40 Vereine und Initiativen aus Vorpommern stellen sich ab 10 Uhr in Greifswald Wieck bei einer großen Ehrenamtsmesse vor. Dabei können die Besucher in diesem Jahr besonders viel Ausprobieren und Mitmachen. So ist zum Beispiel eine aufblasbare Arena aufgebaut in der Besucher sich sportlich testen können. Auch von der Wasserwacht, der DLRG und dem Segelschulschiff Greif werden Bootsführungen und Ausfahrten angeboten. Mit der kostenfreien Veranstaltung möchte der DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald neue ehrenamtliche Mitstreiter für die unterschiedlichsten Bereiche gewinnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.05.2024 | 10:00 Uhr