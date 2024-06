Stand: 21.06.2024 15:27 Uhr Greifswald: Ballettdirektoren aus ganz Deutschland treffen sich

In Greifswald treffen sich am Freitag und Samstag rund 40 Ballettdirektorinnen und -direktoren aus der gesamten Bundesrepublik zu einer Jahreskonferenz. Dabei werden Themen wie die Situation des Tanz-Journalismus in Deutschland, Fortbildungsmöglichkeiten und neue Computersysteme für die Organisation von Vortanzterminen besprochen. Konferenzort ist das Probenzentrum des Theaters Greifswald in der Siemensallee. Die Teilnehmer kommen unter anderem vom Theater in Kiel, vom Ballett der Semperoper Dresden oder dem Tanztheater Wuppertal. Auch ein gemeinsamer Besuch der Ballettproduktion des Theaters Vorpommern "Gilgamesch" in der Stadthalle ist geplant.

