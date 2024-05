Stand: 19.05.2024 18:27 Uhr Greifswald: 80-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Wohnungsbrand in Greifswald schwer verletzt worden. Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache in der Küche der Wohnung aus. Feuerwehrleute retteten den Mann aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss und löschten den Brand, wie die Polizei mitteilte. Der 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Wohnungen in dem Haus waren vom Feuer nicht betroffen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

