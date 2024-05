Stand: 21.05.2024 11:47 Uhr Graugänse in MV: Aufzucht der Jungen läuft

Die Deutsche Wildtier Stiftung bittet um Rücksicht: Graugänse ziehen in ihren Brutgebieten - in Parks und an Gewässern - zur Zeit ihre Küken groß. Die noch flugunfähigen Gössel zupfen Gräser aus dem Boden - aufmerksam überwacht von Gans und Ganter. Meist grasen mehrere Familien gemeinsam und warnen sich gegenseitig vor Gefahren. Fliehen können die Wildvögel momentan nämlich nicht. Sie sind in der Mauser und verlieren dabei auch ihre Schwungfedern. Bis das Gefieder erneuert ist, dauert es etwa fünf Wochen.

