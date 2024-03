Grabowhöfe: Gemeindevertreter diskutieren Umzug des Remmo-Clans Stand: 27.03.2024 16:26 Uhr Die Gemeinde Grabowhöfe bei Waren an der Müritz ist in Aufruhr. Grund sind Gerüchte um den Umzug der Familie des berüchtigten Berliner Remmo-Clans in den kleinen Ort. Am Mittwochabend beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit den Spekulationen.

Viele Einwohner von Grabowhöfe bei Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind verunsichert. Seit Kurzem machen Gerüchte um den geplanten Umzug des berüchtigten Berliner Remmo-Clans die Runde. Einwohner und Medienvertreter erhoffen sich Informationen von einer Gemeindevertretersitzung am Abend. Eigentliches Top-Thema sollte das Problem der Gemeinde mit der Deutschen Bahn sein, die 3,5 Millionen Euro für ihre Baumaßnahmen fordert. Bürgermeister Enrico Malow (CDU) vermutet, dass heute wegen der Gerüchte um die neuen Einwohner vom Remmo-Clan außergewöhnlich viele Menschen an der Sitzung teilnehmen wollen.

Umzug des Remmo-Clans bisher nur Spekulation

Noch gibt es keine genaueren Fakten darüber, wer das Haus gekauft oder gemietet hat. Ob vom Namenschild Remmo an der Grundstücksgrenze auf einem Briefkasten auf den Remmo-Clan als künftigen Bewohner schließen lässt, ist noch Spekulation. Dazu konnte der Bürgermeister von Grabowhöfe keine Auskunft geben und beruft sich auf den Datenschutz.

