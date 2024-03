Grabowhöfe: Remmo-Clan kaum Thema in Gemeindevertretersitzung

Stand: 28.03.2024 07:00 Uhr

Die Gemeinde Grabowhöfe bei Waren an der Müritz ist seit Tagen in den Schlagzeilen. Grund sind Gerüchte um den Umzug der Familie des berüchtigten Berliner Remmo-Clans in den kleinen Ort.