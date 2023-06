Stand: 10.06.2023 18:34 Uhr Graal-Müritz: Kind aus der Ostsee vor dem Ertrinken gerettet

Retter haben in der Ostsee vor Graal-Müritz ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Der zehnjährige Junge war am Sonnabendnachmittag bei starkem Wind an Buhnen getrieben, wo der Boden ausgespült und das Wasser damit tiefer als sonst im Badebereich ist, teilte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft mit. Der Vorfall ereignete sich unweit vom Rettungsturm. Der Junge aus Rostock war nach Angaben der Retter ein schlechter Schwimmer. Er wurde durch die scharf geschnittenen Kanten der Buhnen leicht verletzt. Zur Unfallzeit herrschte ablandiger Ostwind mit Stärken von vier bis sechs. Am Strand waren gelbe Flaggen gehisst, was bedeutet, dass Nichtschwimmmer und unsichere Schwimmer nicht ins Wasser gehen und keine Badehilfen benutzt werden sollen.

