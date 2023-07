Stand: 12.07.2023 11:36 Uhr Graal-Müritz: Badegäste retten Rentnerin vor dem Ertrinken

Bei Graal-Müritz haben Badegäste eine ältere Frau aus der Ostsee gerettet. Einem Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zufolge war die Rentnerin aus Sachsen-Anhalt bei Temperaturen um die 30 Grad baden gegangen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme sei sie unter Wasser geraten. Ihre Retter hätten dies bemerkt und sie in bewusstlosem Zustand an Land geholt, wo ihr Zustand durch DLRG-Mitarbeiter stabilisiert worden sei. Sie wurde im Anschluss in eine Klinik nach Rostock gebracht.

