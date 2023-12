Glatte Straßen in MV: Unfälle im Berufsverkehr Stand: 06.12.2023 08:52 Uhr Schneefälle und anhaltender Frost bestimmen das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern und sorgen für schwierige Straßenverhältnisse. Es besteht auch weiter erhebliche Glättegefahr.

Der Winter hat Mecklenburg-Vorpommern weiter fest im Griff. Bei Temperaturen zwischen minus zwei und null Grad sind am Dienstag in weiten Teilen des Landes mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Der Schneefall ließ in der Nacht zwar leicht nach, gebietsweise kam es aber zu gefrierendem Regen. Es besteht am Mittwochmorgen erhebliche Glättegefahr, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Sperrungen auf Autobahnen am Mittwochmorgen

Schon am frühen Morgen ist es auf den Autobahnen im Land zu mehreren Zwischenfällen gekommen. So musste die A20 in Richtung Lübeck zwischen dem Kreuz Rostock und Rostock-Südstadt nach einem Unfall für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Ebenfalls auf der A20 kam es kurz hinter der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Rostock zu einem Unfall mit mehreren Autos, weswegen die Einfahrt Greifswald vorübergehend gesperrt war.

Tief "Sani" sorgt am Mittwoch für weitere Schneefälle

Noch liegt das Tief "Sani" mit seinem Zentrum über Norddeutschland und leitet feucht-kalte Luft in die Region, berichtet Meteorologe Michael Klein aus dem NDR Wetterstudio Hiddensee. Daher soll es heute erneut zu länger anhaltenden Schneefällen im Land kommen - vor allem in Vorpommern und Ostmecklenburg. Ab dem Nachmittag sind auch Schneeregen und gefrierender Regen möglich, so dass es auf den Straßen sehr glatt werden kann. Die Polizei bittet die Bevölkerung, umsichtig und an das Wetter angepasst Auto zu fahren. Die Niederschläge sollen im Lauf des Abends immer seltener werden.

Erwärmung zum Wochenende prognostiziert

Am Donnerstag soll es dem Wetterstudio Hiddensee zufolge nur noch an manchen Orten zu geringem Schneefall kommen, genauso am Freitag. Am Wochenende finde eine Erwärmung statt, die Temperaturen sollen wieder auf bis zu acht Grad klettern.

Weitere Informationen Winterwetter: Glätteunfälle auf den Straßen im Norden Heute Morgen hat es bereits mehrere Autobahnunfälle mit Sperrungen und Staus gegeben. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein streiken erneut die Straßenmeistereien. mehr

Zahlreiche Unfälle - meist mit Blechschäden

Das Winterwetter hat am Dienstag für zahlreiche Unfälle auf den Straßen gesorgt. Am Vormittag musste die A20 in Richtung Rostock bei Schönberg voll gesperrt werden. Ein Lkw-Fahrer hatte dort die Kontrolle verloren und war erst in die mittlere und dann in die rechte Leitplanke gekracht. Der Schaden beläuft sich auf knapp 150.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, die Autobahn war zeitweilig gesperrt. In Westmecklenburg melden nahezu alle Polizeidienststellen Unfälle und viele Einsätze. Die meisten seien glimpflich abgelaufen, mit einigen leicht verletzten Personen und Blechschäden. So wurde etwa in Bad Kleinen eine 39-Jährige bei einem Unfall am Morgen leicht verletzt.

Schritttempo auf der B321, Lkw kommen Anhöhe an B104 nicht hoch

Am Dienstagnachmittag verschärfte sich die Lage. Auf der B104 am Brahlstorfer Berg in Richtung Sternberg gab es kein Durchkommen mehr, weil zahlreiche Lkw die Anhöhe nicht hinauf kamen, meldeten Verkehrsteilnehmer NDR 1 Radio MV. Auf der B321 zwischen Hagenow und Schwerin herrschte zeitweise extreme Straßenglätte. Mehrere Lkw und Autos rutschten von der Fahrbahn, oft ging es nur im Schritttempo voran. Abschleppdienste waren im Dauereinsatz. Streufahrzeuge, so meldeten Hörer von NDR 1 Radio MV, seien dagegen weit und breit nicht zu sehen gewesen. Auch in der Innenstadt von Schwerin waren selbst die Hauptverkehrsstraßen stundenlang nicht geräumt. Vor der Marienplatz-Galerie stellte sich ein Lkw quer - direkt vor der Einfahrt zum Parkhaus. Es bildeten sich Schlangen.

Rebus: Schulbusse fahren

Auf vielen Straßen mussten sich Autofahrer am Dienstag auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen. Auch das kommunale Busunternehmen Rebus kämpft mit glatten Straßen. Geschäftsführer Thomas Nienkerk geht jedoch davon aus, dass gerade die Schulbusse am Mittwoch wie geplant fahren. Im Landkreis Nordwestmecklenburg machte wegen der aktuellen Wetterlage die Abfallentsorgung Probleme. Aufgrund des Schnees konnten nicht alle Straßen befahren werden, hieß es. Nachträglich abgeholt werden soll der Müll nicht, dafür sollen beim nächsten Entleerungstermin Müllsäcke neben die Tonnen gestellt werden können.

Warnung vor Betreten von Eisflächen

Das Winterwetter hält noch bis zum Wochenende an. Für die kommenden Tage warnt das Landeswasserschutzpolizeiamt daher davor, scheinbar gefrorene Gewässer zu betreten. Das Eis sei vielerorts zu dünn und im Falle eines Durchbruchs in das kalte Wasser bestehe Lebensgefahr.

Weitere Informationen Vor zehn Jahren: Orkan "Xaver" wütet in Norddeutschland Vom 5. bis 7. Dezember 2013 tobte Orkan "Xaver" über Norddeutschland. Mehrere Sturmfluten führten zu Küstenabbrüchen und hohen Wasserständen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.12.2023 | 19:30 Uhr