Giftiges Thallium in der Ostsee - Keine Gefahr für Badegäste Stand: 24.05.2024 05:27 Uhr Die Ostsee ist mit dem giftigen Schwermetall Thallium belastet. Das hat eine Studie des US-Meeresforschungsinstituts Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) zusammen mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) ergeben.

Ein Bohrkern aus den Tiefen des Gotlandbeckens zeigt: seit den späten 50er Jahren lagert sich vermehrt giftiges Thallium im Meeresboden ab. Olaf Dellwig, Geochemiker am IOW und Mitautor der Studie vermutet, dass vor allem die sprunghaft gestiegene Zementproduktion in der Nachkriegszeit dafür verantwortlich ist. Industrieschornsteine setzten das giftige Schwermetall frei - es wurde dann vom Meeresboden gebunden. Dort bleibt es laut Dellwig jedoch auch. Für Badegäste gibt er Entwarnung: die Thalliumkonzentration im Wasser sei so niedrig, dass für den Menschen keine Gefahr bestünde - selbst wenn größere Mengen Meerwasser verschluckt werden. Ob das auf lange Zeit so bleibt, sollen weitere Forschungen ergeben.

Thalliumkonzentration nicht gefährlich für Badegäste

Tatsächlich ist die Menge gar nicht gefährlich, sagt Ostseeforscher Olaf Dellwig. Denn der Meeresboden bindet das Thallium - vor allem in den tiefen Becken. Im Wasser ist die Konzentration auf einem natürlichen Niveau und sehr gering. Ein Mensch kann laut Bundesinstitut für Risikobewertung bis zu Zehn Mikrogramm Thalium pro Tag zu sich nehmen, ohne dass es gefährlich ist. "Um diese Zehn Mikrogramm zu erreichen, müssten wir 1000 bis 2000 Liter Wasser pro Tag trinken. Also man kann wirklich völlig ohne Probleme baden gehen", so Dellwig. Auch der Strandsand , der vom Meeresboden stammt, sei ungefährlich. Selbst bei aufgeschütteten Stränden, komme der Sand nicht aus den tiefen Thallium-belasteten Ostseebecken.

Thallium wird nur bei Berührung mit Sauerstoff freigesetzt

Nur wenn das Thallium mit Sauerstoff in Berührung kommt, wird es freigesetzt. Der Sauerstoff setzt einen chemischen Prozess in Gang, wodurch sich das Thallium lösen und ins Wasser gelangen würde. Doch die tiefen Becken sind so nah am Meeresgrund sauerstofffrei. Selbst wenn, wie zuletzt 2014, große Mengen sauerstoffreiches Wasser aus der Nordsee in die Ostsee gespült werden, können die Wissenschaftler in den Becken nur wenige Monate erhöhte Thalliumwerte messen. Solche seltenen Ereignisse haben laut Olaf Dellwig aber keinen Einfluss auf das flache Badewasser an den Stränden entlang der Ostsee.

