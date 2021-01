Stand: 12.01.2021 15:25 Uhr Gewerkschaft ver.di erneuert Forderung nach Prämie

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat ihre Forderung nach einer Corona-Prämie für die Krankenhausbeschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern erneuert. Angesichts der ernormen Belastung und Gefährdung der Mitarbeiter solle die Landesregierung eine steuerfreie Prämie in Höhe von 1.500 Euro zahlen, so die Gewerkschaft. Schleswig-Holstein habe dies bereits getan, während in Mecklenburg-Vorpommern bisher nur Beschäftigte in der Altenpflege einen solchen Bonus bekommen haben. | 12.01.2021 15:25