Gewerkschaft kündigt für Montag Warnstreiks im Nahverkehr an Stand: 07.02.2025 17:16 Uhr Der kommunale Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern soll am Montag und Dienstag bestreikt werden. Grund sind laut Verdi die schleppenden Tarifverhandlungen.

Wer Anfang kommender Woche mit Bus oder Bahn zur Arbeit will, muss sich womöglich um eine Alternative kümmern. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Betroffen sind demnach neun kommunale Nahverkehrsbetriebe in allen Städten und Landkreisen. Der Warnstreik soll Montagfrüh mit Schichtbeginn starten und am Dienstag mit Schichtende auslaufen. Die Gewerkschaft befinden sich derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband und fordert in diesem Zusammenhang eine Erhöhung der Löhne um 430 Euro monatlich sowie eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro.

Verdi: "Warnstreiks könnten kurzfristig ausgesetzt werden"

Verdi zeigte sich am Freitagnachmittag enttäuscht über die Verzögerungstaktik der Arbeitgeberseite. Man habe ein schriftliches Angebot von den Arbeitgebern erwartet, das aber nicht eingegangen sei, teilte ein Verdi-Sprecher mit. "Wir hatten klar und transparent kommuniziert, dass wir bei einem schriftlichen Angebot, welches die Tarifkommission als verhandlungsfähig akzeptieren kann, von Warnstreiks absehen würden. Das ist nicht geschehen", erklärte Sascha Bähring, Verhandlungsführer der Gewerkschaft. Er forderte die Arbeitgeberseite erneut auf, ein Angebot vorzulegen, diesmal bis Montag, 18 Uhr. Möglicherweise könne dann der Warnstreik auch kurzfristig ausgesetzt werden, so Bähring.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr