Gestrandet und zerlegt: Das stille Ende der "Sassnitz" und der "Königslinie" Stand: 06.01.2022 16:52 Uhr Die einstmals stolze Eisenbahnfähre "Sassnitz" liegt nun am Strand von Aliaga in der Ägäis und wird von Abwrackern zerpflückt. Es ist das Ende der "Königslinie" und zeigt die Spätfolgen der Privatisierung des Ostsee-Fährverkehrs.

von Martin Möller, NDR Nordmagazin

Wie ein gestrandeter Wal, mit abgerissenem Kopf, liegt das ehemalige Fährschiff "Sassnitz" am Strand von Aliaga in der Ägäis. Seit zwei Monaten verrichten die türkischen Abwracker ihr Werk. Langsam zernagen sie den Schiffskörper. Teile der Brückenausrüstung stehen bereits im Internet zum Verkauf. Das Schicksal der einstmals stolzen Eisenbahnfähre steht symbolhaft für das Ende der "Königslinie", zeigt die Spätfolgen der Privatisierung des Ostsee-Fährverkehrs.

Älteste und kürzeste Verbindung

Seit 1909 verband die "Königslinie" die Stadt Sassnitz und das südschwedische Trelleborg, sogar während der Weltkriege und auch im Kalten Krieg. Mit 100 Kilometern Länge und vier Stunden Überfahrt, der kürzeste und schnellste Weg zwischen beiden Ländern. Die weißen Schweden-Fähren gehörten zu Rügen, wie die Kreidefelsen.

Bis heute ist Trelleborg Partnerstadt von Sassnitz. Am 28. April 2020 verließ die "Sassnitz", das letzte Schiff der Königslinie, für immer seinen Heimathafen. An Bord flossen Tränen, erinnert sich Schiffsmechaniker Karl Broß. Einige Crewmitglieder waren seit Indienststellung des Schiffes im März 1989 dabei.

DDR-Reichsbahn investiert 100 Millionen D-Mark

Zwei Jahre zuvor hatte die DDR-Reichsbahn die "Sassnitz" bei Danyard im dänischen Aalborg bestellt. Kosten: 100 Millionen D-Mark. Schon damals steckt der Schiffbau in der Krise. Nach dem Stapellauf muss die Werft in Aalborg dichtmachen. Fertiggebaut wird die "Sassnitz" schließlich in Frederikshavn. Übergabe und Flaggenwechsel erfolgen im März 1989.

Die DDR-Oberen sind so stolz, dass sie den Rüganern ausnahmsweise einen kleinen Schiffsrundgang erlauben, natürlich nur im Hafen. Acht Monate später fällt der unsichtbare Eiserne Vorhang auf der Ostsee. Bis zu vier Fährschiffe pendeln regelmäßig zwischen Sassnitz und Trelleborg. Und auch bei Schweden ist der kurze Weg nach Deutschland beliebt, für Kurzreisen und Einkaufstouren.

Schleichender Niedergang

Ende der neunziger Jahr beginnt der schleichende Niedergang der "Königslinie". Die Frachtraten sinken, auch weil die Anreise per Straße über die staugeplagte B96 zu umständlich ist. Der Zug von Berlin nach Sassnitz braucht immer noch fast fünf Stunden. Von Einstellung bedroht ist die Königslinie aber nicht, denn noch gehört sie der Deutschen Bahn. Routen mit hohen Überschüssen, wie die Vogelfluglinie, gleichen Verluste schwächerer Linien aus.

Mehdorn macht Kasse, Heuschrecken übernehmen

Kurz vor der Jahrtausendwende übernimmt Hartmut Mehdorn das Ruder beim Staatskonzern. Er braucht Geld für den geplanten Börsengang der Bahn AG, will deshalb das einträgliche Fährgeschäft verkaufen. 2007 geht die Privatisierung schließlich über die Bühne. Erlös: 1,56 Milliarden Euro.

Die Ostseefährlinien übernehmen Kapitalfonds, sogenannte Heuschrecken. Deren Geschäftsmodell: Filetstücke rauspicken, Verlustbringer weiterverkaufen, Betrieb optimieren und später die eigenen Unternehmensanteile mit Gewinn weiterverkaufen. Die wenig profitable "Königslinie" gerät aufs Abstellgleis. Die beiden verbliebenen Fähren werden fünf Jahre nach der Privatisierung weiter an die schwedische Stena Line verkauft, immerhin eine traditionsreiche Reederei in Familienbesitz.

Stena Line wickelt ab

Aber die Hoffnungen in Stena erfüllten sich nicht. Die Reederei verkauft 2014 die Fähre "Trelleborg" in den Iran. Es bleibt nur noch die "Sassnitz" auf der Route, mit ein bis zwei Abfahren täglich. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Der private Nachtzug "Berlin Night Express" fährt weiter - bis zum Tag des überraschenden Endes der "Königslinie" im April 2020.

Mogelpackung "Neue Königslinie"

Kurz danach zaubert die Landesregierung überraschend die "Neue Königslinie" aus dem Hut. Anschubfinanzierung: 800.000 Euro. Seit September 2020 verbindet ein betagter Katamaran Mukran mit Ystad. Das ist kein Ersatz für die alte "Königslinie", findet Peter Leukroth, Schiffsmechaniker und ehemaliger Betriebsrat von Stena Lines. Dazu sei das Schiff seiner Meinung nach zu anfällig für Wind und Wellen, der Spritverbrauch zu hoch, der Fahrplan zu unregelmäßig. Schwerlasttransporte beziehungsweise Reisezugwagen kann die "Skane Jet" auch nicht transportieren.

Schlechtes Timing

Auch die schwedische Verkehrsbehörde wird auf dem falschen Fuß erwischt. Im Königreich hat sich die Zahl der Bahnreisenden innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Noch 2019 gibt die schwedische Regierung eine fünf Millionen Euro teure Studie in Auftrag, die neue Nachtzugverbindungen nach Deutschland vorschlagen soll. Kopfschüttelnd müssen die schwedischen Verkehrsplaner feststellen, dass via Trelleborg und Rügen kein Anschluss mehr besteht. Im kommenden Sommer soll dennoch eine neue Verbindung starten. Die macht allerdings einen großen Bogen um Mecklenburg-Vorpommern. Die Reise geht via Malmö und Flensburg nach Hamburg.

Ende einer Ära

Heute enden die Schienenwege auf Rügen im Hafen von Mukran. Kein Anschluss in Richtung Norden. Die "Sassnitz" war die letzte Eisenbahnfähre, die an den Anleger passte, alle notwendigen Zertifikate besaß. "Die alte Dame war eigentlich noch gut in Schuss", sagt Peter Leukroth. Aber in Pandemie-Zeiten sind gebrauchte Fähren unverkäuflich. Und so landet die "Sassnitz" bei einem türkischen Abwracker. Kaufpreis: 350.000 Euro. Ende Oktober 2020 wird sie auf dem Schiffsfriedhof Aliaga auf den Strand gesetzt. Damit ist eine Ära unwiderruflich zu Ende, nach 113 Jahren.

