Gespräche mit Kindern im Bus: Polizei macht Fahrgast ausfindig

Ein afghanischer Flüchtling hat in den vergangenen Wochen auf der Fahrt zu einem Fortbildungskurs im Bus zwischen Demen und Crivitz häufiger Kinder angesprochen, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Das hat der 29-Jährige gegenüber der Polizei angegeben. Sie hatte ihn ausfindig gemacht, nachdem Kinder ihren Eltern von dem Mann erzählt hatten. Nach Angaben der Polizei hat der Flüchtling in einem Fall ein Kind an der Schulter berührt, es konnte aber kein Verdacht auf eine Gefährdung oder gar eine Straftat festgestellt werden.

