Geschwindigkeitskontrollen im Fokus: "Blitzermarathon" ab Montag Stand: 04.08.2024 19:49 Uhr Von Montag an nimmt die Polizei in MV an einer internationalen Kontrollwoche für mehr Sicherheit auf den Straßen teil. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen im Nordosten.

Seit Jahresbeginn sind laut Innenminister Christian Pegel (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern 47 Menschen auf den Straßen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. "Zu schnelles Fahren ist noch immer eine der Hauptunfallursachen auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern", so Pegel. Die Polizei nimmt im Rahmen der eigenen monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben" an den europaweiten und länderübergreifenden Kontrollen für mehr Sicherheit auf den Straßen teil.

Polizei nur eine Säule mehr Verkehrssicherheit

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollen laut Pegel für das Thema erlaubte Geschwindigkeit sensibilisiert werden. Die Polizei sei hierbei lediglich eine Säule im Gesamtpaket zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen - und um die "Vision.Zero" also null Getötete im Straßenverkehr, zu erreichen, betonte Pegel.

