Gericht entscheidet nächste Woche über Reisebeschränkungen Stand: 16.10.2020 15:31 Uhr Im Streit um die Quarantänevorschriften in MV entscheidet das Oberverwaltungsgericht erst in der kommenden Woche, ob die Beschränkungen für Reisende aus Corona-Hotspots rechtens ist.

Damit legte das Gericht nach eigenen Angaben den Termin für einen Richterspruch fest, der bereits am Freitag erwartet worden war. Unter anderem zwei Hotels haben Klage eingereicht, um die Corona-Regel für Urlauber aus sogenannten Corona-Hotspots zu kippen. Unterstützt werden sie vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Der geht damit auf Distanz zur Landesregierung. Thilo Naumann vom Hotel "Admiral" in Bansin zum Beispiel kritisiert, dass laut Landesverordnung Urlauber aus Corona-Hotspots wie Berlin bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Sie müssen trotzdem nach der Anreise für 14 Tage in Quarantäne. Die Zeit kann verkürzt werden, wenn nach fünf bis sieben Tagen ein zweiter negativer Test vorliegt.

Weitere Informationen Corona-Gipfel: MV überprüft Reiseregelungen Der Berliner Corona-Gipfel hat ein neues Ampelsystem beschlossen, die umstrittenen Reiseregelungen bleiben vorerst bestehen. mehr Corona-Ticker: Sperrstunde in Hamburg verhängt Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen in der Hansestadt von morgen an alle Gaststätten um 23 Uhr schließen. Mehr News im Ticker. mehr

Dehoga beklagt "dramatischen" Umsatzeinbruch

In den Augen der Branche kommt das einem Einreiseverbot gleich. Sie fürchtet um Umsätze und beklagt einen großen Aufwand wegen eingehender Stornierungen. Der Präsident des Dehoga-Bundesverbandes, Guido Zöllick, sprach auf NDR Info von einer "Katastrophe". Es wäre notwendig gewesen, jetzt Umsätze in Hotellerie und Gastronomie zu machen. Stattdessen habe man mehr mit Absagen als mit Buchungen zu tun. Es sei unverständlich und dramatisch, dass die Politik das einfach aussitze, so Zöllick.

Schwesig bringt Abmilderung ins Gespräch

Der Landesverband unterstützt die Klage Naumanns, das bestätigte der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz. Daneben liegen beim Oberverwaltungsgericht zwei weitere Eilanträge vor, wie ein Sprecher bestätigte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) deutete nach den Corona-Krisengesprächen mit ihren Länderkollegen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend eine Aufweichung der Regel an. Es werde geprüft, ob auf eine Quarantäne und einen zweiten Test verzichtet werden könne, sagte sie auf dem Facebook-Kanal der Staatskanzlei.

Nächster Corona-Gipfel des Landes am Dienstag

Einschränkend meinte Schwesig, dazu müssten die Infektionszahlen im Land weiter auf niedrigem Niveau bleiben. Wichtig sei auch, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Sperrstunden greifen würden. Die Regierungschefin sieht vor allem die politisch Verantwortlichen in den betroffenen Risikogebieten gefordert. Eine schnelle Änderung der Reiseregeln wird es wohl nicht geben, ein Regierungssprecher dämpfte die Erwartungen. Beim nächsten Corona-Gipfel des Landes mit den Kommunen und Verbänden werden sie noch kein Thema sein. Die Runde kommt am nächsten Dienstag zusammen.

Erste Beherbergungsverbote fallen

In Baden-Württemberg und in Niedersachsen haben oberste Gerichte inzwischen das Beherbergungsverbot gekippt. In Schleswig-Holstein hatte es unterdessen vor Gericht Bestand. Bayern, Sachsen, Hessen und das Saarland wollen bestehende Verbote nicht verlängern. Sachsen-Anhalt hingegen hält daran fest.



Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.10.2020 | 15:00 Uhr