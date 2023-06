Stand: 09.06.2023 06:29 Uhr Gelbensande: Brand in Pflegeeinrichtung

Am Donnerstagabend ist im Zimmer einer 66-jährigen Bewohnerin eines Pflegeheims in Gelbensande ein Feuer ausgebrochen. Im Zimmer der Bewohnerin geriet zunächst eine Matratze in Flammen, welche sich auf umliegende Zimmerwände auszubreiten drohte. Die freiwilligen Feuerwehren Gelbensande, Rövershagen und Blankenhagen konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. 21 Bewohner des Pflegeheims wurden zwischenzeitlich ins Freie gebracht. Verletzte gab es keine. Der entstande Sachschaden beläuft sich vorerst auf rund 300 Euro.

