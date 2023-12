Stand: 29.12.2023 06:31 Uhr Frieda und Matteo sind in Mecklenburg-Vorpommern beliebt

Frieda und Matteo sind die beliebtesten Vornamen in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Ranking des Namen-Experten Knud Bielefeld hervor. Auf den weiteren Plätzen sind bei den Mädchen die Namen Mathilda, Lilly, Ella und Emma gelandet. Bei den Jungs folgen Noah, Emil, Theo und Oskar. Unterschiede zum bundesweiten Ranking, das von Emilia und Noah angeführt wird, macht Bielefeld an der geographischen Lage Mecklenburg-Vorpommerns fest: Im Osten würden tendenziell lange aus der Mode gekommene Namen bevorzugt, im Norden oft Namen der skandinavischen Nachbarländer. Im Nordosten kämen beide Trends zusammen.

