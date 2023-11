Gedenken zum Volkstrauertag in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 19.11.2023 07:07 Uhr Anlässlich des Volkstrauertages wird heute in zahlreichen Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. So auch auf dem Alten Friedhof in Schwerin.

Auf dem Alten Friedhof in Schwerin wird anlässlich des Volkstrauertages heute um 10 Uhr ein Kranz niedergelegt. Neben der Landesregierung gedenken auch Landtagsparteien, Verbände und Institutionen der Opfer von Krieg und Gewalt. Im Anschluss findet im Plenarsaal des Landtages eine Gedenkstunde statt. Die Gedenkrede hält der Brigadegeneral und Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr, Uwe Nerger. Weitere Gedenkveranstaltungen finden dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zufolge unter anderem auf dem Neuen Friedhof in Parchim, in Dargun, Dassow, Stralsund, Greifswald, Wismar sowie an der Kriegsgräberstätte Golm statt.

Viele deutsche Gefallene noch nicht beigesetzt

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut als humanitäre Organisation unter anderem die Kriegsgräberstätten auf dem Friedhof der polnischen Gemeinde Stare Czarnowo südöstlich von Stettin, dem früheren Neumark. Der Soldatenfriedhof bietet Platz für etwa 32.500 Gräber. Bisher sind rund 24.000 Särge von Kriegstoten dort beigesetzt. Der Volksbund erfasst, erhält und pflegt ihre Gräber sowie die aller anderen deutschen Kriegstoten im Ausland im Auftrag der Bundesregierung. In Stare Czarnowo werden nach wie vor jährlich die Leichname von 300 bis 800 gefallenen deutschen Soldaten eingebettet. "Wir nahmen an, dass vielleicht Anfang der 2020er Jahre die Arbeit so allmählich eingestellt werde. Aber es gibt immer noch Grablagen und Kriegstote, die wir bergen", sagte der ehemalige Landesgeschäftsführer des Verbandes, Karsten Richter, anlässlich des Volkstrauertages. Richter war erst vor Kurzem in den Ruhestand getreten und hatte das Amt an den 37-jährigen Philipp Schinschke aus Sachsen-Anhalt übergeben.

Zehntausende Anfragen nach Einzelpersonen jährlich

Richter zufolge gehen beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pro Jahr 30.000 Anfragen nach Einzelpersonen ein. "Das betrifft den Zweiten Weltkrieg, aber teilweise auch noch den Ersten Weltkrieg. Die Menschen bewegen diese Einzelschicksale", erläutert der Landesgeschäftsführer. In vielen Familien frage die Enkelgeneration oder die heute schon alte Generation der Kinder, was mit dem Großvater oder dem Vater passiert sei. "Und ich schätze, das wird bei anderen Kriegen wie heute in der Ukraine und im Nahen Osten ähnlich sein. Das sind die schlimmen Seiten des Krieges, der noch Jahrzehnte und über Generationen hineinwirkt", so Richter.

Rund 5.500 Weltkriegstote in Schwerin begraben

In Deutschland befinden sich nach Angaben des Vereins über 12.000 Kriegsgräberstätten, auf denen mehr als 1,8 Millionen deutsche und ausländische Tote des Ersten und Zweiten Weltkrieges ihre letzte Ruhestätte fanden. Der Erhalt ihrer Gräber sei eine im Grundgesetz verankerte staatliche Aufgabe, die zumeist auf kommunaler Ebene wahrgenommen werde. In Schwerin gibt es an fünf Orten Kriegsgräberstätten. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt 163 Tote des Ersten Weltkrieges und 5.396 Tote des Zweiten Weltkrieges bestattet.

Schülerchor aus Schwerin begleitet Gedenken im Bundestag

Die zentrale Gedenkstunde zum diesjährigen Volkstrauertag wird heute in Berlin gemeinsam mit Deutschlands Partnerland Schweden begangen. Dabei soll im Bundestag an die weitreichende Geschichte der beiden Länder bis hin zur heutigen Partnerschaft erinnert werden. Zugleich soll im Besonderen der Toten des Angriffskrieges gegen die Ukraine gedacht werden. In der Gedenkstunde im Bundestag wird der Jugendchor des Schweriner Goethe-Gymnasiums den Musikkorps der Bundeswehr musikalisch begleiten. Als Hauptrednerin wird die Kronprinzessin Victoria von Schweden erwartet.

