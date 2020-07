Stand: 10.07.2020 05:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Gedenken an Rabbi Wolff in Schwerin

Die Jüdische Gemeinde und die Stadt Schwerin erinnern heute an Rabbiner William Wolff. Am Nachmittag ist eine Trauerandacht für den Verstorbenen geplant. Vor dem Jüdischen Gemeindezentrum am Schlachtermarkt können Mitglieder der Gemeinde, Weggefährten und Bekannte Abschied von William Wolff nehmen.

Kondolenzbuch liegt bis zum 19. Juli im Rathaus

Erwartet wird unter anderem der Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Andreas Nachama. William Wolff war in diesem Zusammenschluss liberaler, konservativer und traditioneller Rabbinerinnen und Rabbiner einige Jahre stellvertretender Vorsitzender, nachdem er 2002 das Amt des Landesrabbiners von Mecklenburg-Vorpommern übernommen hatte. 2014 erhielt er die Ehrenbürgerwürde der Landeshauptstadt. Im altstädtischen Rathaus von Schwerin wird zudem ein Kondolenzbuch ausgelegt. Dort kann sich jeder bis zum 19. Juli eintragen. Rabbiner William Wolff starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in London.

