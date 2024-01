Stand: 28.01.2024 15:43 Uhr Fußball-Regionalliga Nordost: Greifswald bleibt ungeschlagen

Der Greifswalder FC ist in der Fußball-Regionalliga Nordost weiterhin ungeschlagen. Gegen den FC Carl Zeiss Jena haben die Vorpommern am Nachmittag im heimischen Volksstadion mit 3:0 gewonnen. Torschütze war in der ersten Halbzeit Guido Kocer. In der zweiten Hälfte trafen Jorik Wulff und Johannes Manske. Greifswald bleibt damit Tabellenführer vor dem BFC Dynamo Berlin und dem SV Babelsberg.

