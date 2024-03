Stand: 25.03.2024 18:44 Uhr Fußball-Landespokal MV: Auslosung der Halbfinals

Im Fußball-Landespokal sind am Montagabend die Halbfinal-Spiele ausgelost worden. Der FSV Kühlungsborn empfängt den Greifswalder FC. Die Spielvereinigung Torgelow-Ueckermünde trifft zu Hause auf die TSG Neustrelitz. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt am 1. Mai. Das Endspiel wird am 25. Mai am bundesweiten Finaltag der Amateure ausgetragen. Ort ist das Greifswalder Volksstadion.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2024 | 19:30 Uhr