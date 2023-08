Stand: 11.08.2023 10:49 Uhr Fußball: Bastian Dankert aus Rostock leitet Supercup-Finale

Fußball-Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock leitet am Sonnabend das Finale im Supercup zwischen dem deutschen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig. Damit ist der 43-Jährige der erste Schiedsrichter aus Mecklenburg-Vorpommern, der ein Supercup-Endspiel pfeift. In der ersten Bundesliga ist Dankert seit elf Jahren als Schiedsrichter im Einsatz. Die Partie um den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gibt es am 12. August um 20.45 Uhr im Audiostream auf sportschau.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.08.2023 | 12:20 Uhr