Stand: 25.06.2021 06:08 Uhr Fünf Verletzte nach Unfall zwischen Güstrow und Teterow

Bei zwei aufeinanderfolgenden Kollisionen auf der B104 sind fünf Menschen verletzt worden. Auf Höhe der Anschlussstelle Güstrow/Teterow zur A19 wollte ein 84-jähriger Autofahrer gestern in einer Waldeinfahrt wenden, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Wagen - und die Autos stießen zusammen. Der andere Pkw wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Unfallverursacher und seine Ehefrau wurden leicht verletzt. Die Fahrerin und der Fahrer in den beiden anderen Autos wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die B104 war für 90 Minuten voll gesperrt. Gegen den 84-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. | 25.06.2021 06:10