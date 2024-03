Stand: 16.03.2024 07:10 Uhr Fünf Verletzte bei schweren Unfällen auf der A20

Bei einem Unfall auf der A20 sind bei Greifswald vier Menschen verletzt worden. Ein einjähriges Baby, das in einem der beiden Autos saß, blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, stieß eine 61-Jährige am Freitagabend beim Fahrspurwechsel mit ihrem Wagen seitlich mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammen. Er und seine 30-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Verursacherin und ihre 44-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Zuvor war ebenfalls auf der A20 bereits ein 57-Jähriger bei Neubrandenburg von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A20 war zwei Stunden lang gesperrt.

