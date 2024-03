Stand: 13.03.2024 07:40 Uhr Friedland: Unfall mit zwei Verletzten und 50.000 Euro Schaden

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwei Männer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 23-jähriger Transporterfahrer in den Gegenverkehr geraten. Das Fahrzeug prallte frontal mit einem Auto zusammen, in dem ein 62-Jähriger am Steuer saß. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallfahrzeuge so stark beschädigt, dass beide durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die beiden Fahrer klagten über Schmerzen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

